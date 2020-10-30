Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья

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COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

«Считаю, что сейчас нужно активно мотивировать население на сохранение здорового образа жизни, на хорошее настроение. COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду», – сказал академик.

При этом Шляхто отметил, что сам он для профилактики принимает витамины и микроэлементы. Специалист напомнил, что согласно исследованиям, проведенным в Италии и Мексике, у многих заболевших COVID-19 был выявлен дефицит витамина D. «Прежде мы рассматривали витамин D как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен и предотвращает рахит и остеопороз. Потом выявили связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А сейчас обнаружили связь с иммунной системой: он работает как модулятор иммунной системы, активатор Т-клеточного иммунитета», – заключил ученый.

Также Шляхто не исключил, что высокая смертность в Петербурге от COVID-19 может быть связана именно со значительным дефицитом витамина D. «Я задавал себе этот вопрос и попросил коллег посчитать заболеваемость COVID-19 выше 55-й параллели.

Работа еще идет, и не исключено, что она будет выше, чем на юге. Хотя в таких явно не северных странах, как Италия и Испания, как мы видим, вновь растет заболеваемость. При этом известно, что у людей, живущих на юге, иммунная система функционирует лучше, чем у нас, северян», – заявил ученый.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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