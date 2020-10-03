Жители Байдарской долины в Севастополе категорически против ее застройки

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Хотя лоббисты строительства активно склоняют их на свою сторону.

Около 600 человек подписались под письмом, адресованным депутатам заксобрания. Люди требуют не допустить нарушения законодательства и застройки Байдарской долины – заповедной территории, на которой находится главный источник водоснабжения города.

О попытках протолкнуть проект строительства в Байдарской долине так называемого Алибаирского лицея мы рассказывали неоднократно. Первый раз – когда ему сказали категорическое «нет» члены Архитектурно-художественного совета, затем – когда то же мнение высказали депутаты заксобрания. И каждый раз при этом подчеркивалось: на самом деле речь идет о коттеджном поселке, который занимает около 70% планируемой территории. Лицей же – лишь приложение к нему: надо ведь будет детям проживающих в поселке где-то учиться?

Казалось бы, все ясно: речь идет о заповедной территории, о зоне санитарной охраны Чернореченского водохранилища, наконец, о землях сельхозназначения. Тем не менее инициаторы строительства, в чьей собственности сейчас находятся бывшие паи КСП «Красный Октябрь», не угомонились. Они обратились в суд с требованием изменить назначение земли. В роли ответчика выступает департамент имущественных и земельных отношений.

Не прекращаются и попытки склонить на свою сторону жителей Байдарской долины. Недавно в селе Орлиное было проведено собрание жителей, на котором шла речь о преимуществах строительства. Именно эта встреча, предполагает глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, и подтолкнула людей к написанию письма в заксобрание.

Если так, то реакция оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали идеологи застройки. Авторы письма, под которым стоит около 600 подписей, выражают «огромное недовольство и несогласие» с проектом, который чреват для Байдарской долины «экологическим коллапсом».

«На данный момент долина не готова к увеличению коммунальной нагрузки из-за отсутствия инфраструктуры. Мы просим вас не допустить перевода земель из одной категории в другую. Мы категорически против застройки Байдарской долины. Надеемся, вы не допустите нарушения законов Российской Федерации», – пишут они.

Такое же письмо поступило и в Общественную палату Севастополя.

Члены комитета по градостроительству и земельным вопросам, рассмотревшие письмо на последнем заседании, целиком и полностью согласны с авторами. Письмо решено направить в ДИЗО (по мнению депутатов, это усилит позиции департамента в суде), а также в Севприроднадзор и замгубернатору Светлане Пироговой, которая курирует правовое управление правительства Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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