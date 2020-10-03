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Бизнес

В Крыму выросли цены на подержанные автомобили

13:17 суббота, 3 октября 2020

В третьем квартале 2020 года цены на вторичном автомобильном рынке России выросли на 10% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года.

Средняя стоимость автомобиля равна 543 тысячам рублей.

В республике Крым в третьем квартале 2020 года цены выросли меньше, чем в среднем по стране – на 6%, а средняя стоимость машины равна 430 тысячам рублей.

Кроме того, подержанные машины в хорошем состоянии разбирают быстрее, чем обычно. На 5% увеличилась скорость продажи автомобилей в первые 7 дней после публикации объявления по сравнению со вторым кварталом 2020 года и на 28% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее автомобили, которые не нашли нового хозяина за две недели, наоборот продаются медленнее, — сообщает «Дром».

— Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно изменил структуру рынка как новых, так и б/у автомобилей.  Отложенный спрос после простоя во втором квартале наложился на дефицит машин у дилеров и падение курса рубля. Что вызвало скачок цен на вторичном рынке и «очереди за машиной» у официальных продавцов. Что будет в четвертом квартале прогнозировать сложно, но ждать стабилизации ситуации на рынке раньше следующего года не стоит, – считает аналитик Игорь Олейников.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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