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Происшествия

В Крыму в колонию пытались забросить сверток с мобильными телефонами

12:34 суббота, 3 октября 2020

Злоумышленник пытался доставить в одну из колоний Крыма мобильные телефоны.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

Телефонные аппараты пытались передать на режимную территорию, перебросив через основное ограждение. Сверток с двумя телефонами и sim картами к ним, был обнаружен и изъят сотрудниками учреждения у стен колонии.

По факту попытки доставки запрещенных предметов в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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