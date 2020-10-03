Происшествия
В Крыму в колонию пытались забросить сверток с мобильными телефонами
Злоумышленник пытался доставить в одну из колоний Крыма мобильные телефоны.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.
Телефонные аппараты пытались передать на режимную территорию, перебросив через основное ограждение. Сверток с двумя телефонами и sim картами к ним, был обнаружен и изъят сотрудниками учреждения у стен колонии.
По факту попытки доставки запрещенных предметов в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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