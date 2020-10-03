В Крыму усилили масочно-перчаточный режим в общественном транспорте

фото © ural.aif.ru

На объектах транспортной инфраструктуры и общественном транспорте Республики Крым введены дополнительные меры для профилактики коронавируса.

Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

«С 1 октября 2020 года автостанционный персонал, водители и пассажиры общественного транспорта, сервисов такси обязаны использовать индивидуальные средства защиты – маски и перчатки. Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортной инфраструктуры и в салоны транспортных средств», – говорится в сообщении.

Контролировать соблюдение усиленного масочного режима будут сотрудники служб безопасности предприятий-перевозчиков и владельцев объектов транспортной инфраструктуры.

«Ношение средств индивидуальной защиты в рабочее время строго обязательно для всех сотрудников транспортного комплекса, водителей, контролеров, кондукторов и других работников транспортной отрасли. Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие масочный режим, будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», – добавили в правительстве.

В тексте использованы материалы: ,

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура Керчи назвала местные дороги опасными для жизни. Прокуратура г. Керчи совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Керчи провела проверку содержания дорожного полотна органами местного самоуправления.

Установленные в транспорте Крыма валидаторы не работают. Правила перевозок не обязывают перевозчиков предоставлять пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, это услуга является дополнительной.

Маски и деньги в севастопольском транспорте выдают одними руками. Выдачу одноразовых медицинских масок пассажирам кондукторам приходится совмещать со своими основными обязанностями: сбором денег за проезд.

Севастопольские троллейбусы пострадали от грозы. Ночное происшествие не повлияло на выход машин на маршруты города.