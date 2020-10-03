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В Крыму усилили масочно-перчаточный режим в общественном транспорте
фото © ural.aif.ru
На объектах транспортной инфраструктуры и общественном транспорте Республики Крым введены дополнительные меры для профилактики коронавируса.
Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.
«С 1 октября 2020 года автостанционный персонал, водители и пассажиры общественного транспорта, сервисов такси обязаны использовать индивидуальные средства защиты – маски и перчатки. Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортной инфраструктуры и в салоны транспортных средств», – говорится в сообщении.
Контролировать соблюдение усиленного масочного режима будут сотрудники служб безопасности предприятий-перевозчиков и владельцев объектов транспортной инфраструктуры.
«Ношение средств индивидуальной защиты в рабочее время строго обязательно для всех сотрудников транспортного комплекса, водителей, контролеров, кондукторов и других работников транспортной отрасли. Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие масочный режим, будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», – добавили в правительстве.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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