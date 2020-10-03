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Власть

В Крыму пообещали разгрузить трассу на Южный берег

10:26 суббота, 3 октября 2020
В Крыму пообещали разгрузить трассу на Южный берег

фото © Новости Крыма

Строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке трассы Донское – Перевальное позволит разгрузить дорогу на Южный берег Крыма.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Транспортный поток с трассы «Таврида» будет перенаправлен через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту. Здесь также будут построены несколько развязок. Работы начнутся в следующем году», — сообщил Гоцанюк.

Также по его словам в фокусе внимания остается строительство и реконструкция дорог от трассы «Таврида» к курортным городам и поселкам. В рамках федеральной целевой программы до конца 2023 года планируется построить и реконструировать дороги, которые свяжут новую «Тавриду» с Ялтой и Судаком.

«На сегодняшний день среди приоритетов – трасса Белогорск – Приветное. Также будет проведен капремонт более 42 км. дороги на Судак, капремонт дороги от Красногорки до Мысового и через все промежуточные населенные пункты до Золотого», — сообщил председатель Совета министров Крыма.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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