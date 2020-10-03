Происшествия
В Крыму на пожаре погибли двое детей и их дедушка
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В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.
Об этом сообщила пресс-служба крымского Следкома.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре троих людей, среди которых двое малолетних детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Поздним вечером 2 октября текущего года в оперативные службы поступила информация о том, что при тушении пожара в частном доме села Геройское Сакского района обнаружены тела двух малолетних детей — мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки с признаками наступления смерти в результате отравления угарным газом.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, работу которой на месте координировал исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Владимир Терентев.
Установлено, что накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, пояснив позже следствию, что ранее были случаи, когда дети самостоятельно выходили за пределы двора. На первоначальном этапе расследования проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички. Предположительно, дети, оставшись без присмотра, играли с опасным предметом. Точная причина пожара будет установлена в ходе следствия, для чего в настоящее время назначен ряд экспертиз.
В качестве свидетелей допрошены родители погибших детей, соседи, специалист районного социального центра. Последний показал, что данная семья в августе текущего года была поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении.
По поручению Владимира Терентьева в ходе следствия будут тщательным образом изучены все стороны трагедии и дана правовая оценка действиям ряда лиц.
Следственным отделом по городу Саки проводятся процессуальные проверки на предмет наличия халатности в действиях должностных лиц органов комиссии по делам несовершеннолетних администрации Сакского района, а также подразделения по делам несовершеннолетних.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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