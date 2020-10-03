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Коронавирус в Крыму

В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом

13:06 суббота, 3 октября 2020
В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом

фото © rbc.ru

Республика Крым может стать регионом для реабилитации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией.

Министерство курортов и туризма планирует разработать специальную программу. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Отдельной программой должна стать постковидная реабилитация и профилактика. Столетие уже Крым считается историческим курортом для лечения именно заболеваний дыхательной системы. Зачастую это климатическое лечение, а не медикаментозное. Это достаточно эффективно. Таким программам будет уделено сейчас большое внимание, потому что на них огромный спрос», - отметил он.

Волченко добавил, что работа должна быть комплексной: бизнес - санатории и гостиницы - не справится без помощи властей. 

Ранее министр выразил мнение о том, что некоторые крымские пляжи соответствуют европейским нормам по своему внешнему виду и сервису. К таким территориям Волченко отнес пляжи в Евпатории, Феодосии и Черноморском.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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