Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольские госучреждения из-за коронавируса прекращают прием граждан ● Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса ● В Крыму усилили масочно-перчаточный режим в общественном транспорте ● В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка ● Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом
фото © rbc.ru
Республика Крым может стать регионом для реабилитации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией.
Министерство курортов и туризма планирует разработать специальную программу. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Отдельной программой должна стать постковидная реабилитация и профилактика. Столетие уже Крым считается историческим курортом для лечения именно заболеваний дыхательной системы. Зачастую это климатическое лечение, а не медикаментозное. Это достаточно эффективно. Таким программам будет уделено сейчас большое внимание, потому что на них огромный спрос», - отметил он.
Волченко добавил, что работа должна быть комплексной: бизнес - санатории и гостиницы - не справится без помощи властей.
Ранее министр выразил мнение о том, что некоторые крымские пляжи соответствуют европейским нормам по своему внешнему виду и сервису. К таким территориям Волченко отнес пляжи в Евпатории, Феодосии и Черноморском.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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