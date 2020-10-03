Уровень безработицы в Крыму вырос в 13 раз

В Крыму вырос уровень безработицы с начала первого квартала 2020 года.

Об этом сообщила заместитель директора ГКУ РК «Центр занятости населения» Анжелика Бурец в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».

— Последние годы и первый квартал текущего года 0,4-0,5%, то на сегодняшний день 5,2 % . В 13 раз больше уровень безработицы, – сказала Анжелика Бурец.

Она добавила, что уровень безработицы в Крыму выше на 0,1%, чем в Южном федеральном округе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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