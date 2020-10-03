Власть
Уровень безработицы в Крыму вырос в 13 раз
В Крыму вырос уровень безработицы с начала первого квартала 2020 года.
Об этом сообщила заместитель директора ГКУ РК «Центр занятости населения» Анжелика Бурец в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».
— Последние годы и первый квартал текущего года 0,4-0,5%, то на сегодняшний день 5,2 % . В 13 раз больше уровень безработицы, – сказала Анжелика Бурец.
Она добавила, что уровень безработицы в Крыму выше на 0,1%, чем в Южном федеральном округе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Безработным Севастополя выделили 175 миллионов рублей. В Севастополе около 175,8 миллионов рублей выделили на пособия по безработице.
В Крыму завышают цены на продукты и лекарства. В прокуратуре Крыма сообщают, что в ходе проверок в сентябре текущего года выявлено более 230 нарушений при ценообразовании на продукты питания и лекарства, возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.
Рубль вошел в тройку самых подешевевших к доллару валют. Согласно данным Московской биржи, рубль вошел в тройку самых подешевевших по отношению к американскому доллару валют.
Чиновникам в Севастополе предложили пожить без денег два месяца. Провинившимся объявили выговор из-за задержки зарплат трудящимся.
Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса
За 2 октября на территории Республики Крым подтверждено 100 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев
Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, которую разработали в новосибирском Государственном научном центре «Вектор», начнут в ноябре-декабре, — сообщил Роспотребнадзор.
Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Севастополь затопило и машины поплыли
30 сентября
Жители Байдарской долины в Севастополе категорически против ее застройки
Хотя лоббисты строительства активно склоняют их на свою сторону.