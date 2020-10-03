Уголовник торговал в Севастополе чужими земельными участками

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Ранее судимый мошенник отправился на очередные 3 года в колонию строгого режима за попытку продать гражданину чужой земельный участок. Вооружившись поддельным распоряжением департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, преступник 1985 года рождения пытался получить за продажу постороннего имущества 400 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

Ленинским судом было установлено, что злоумышленник с помощью поддельного распоряжения ДИЗО в сентябре 2019 года пытался продать потерпевшему земельный участок, якобы принадлежащий возглавляемой им фирме, за 400 тыс. рублей. Однако реализовать свой преступный умысел мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Под давлением доказательств, собранных сотрудниками УМВД Севастополя, злодей был признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подделку официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

1 октября продавцу земли было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о судьбе еще одного злоумышленника, искушавшего сограждан перспективой заиметь дачу в Крыму. Присвоив «членские взносы» почти на 22 миллиона рублей, руководитель Ассоциации развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «Разум» уехал в тюрьму на 5 лет и заплатил полмиллиона штрафа.

Напомним также, что одной из «инноваций» мошенников в Севастополе стало использование схемы-двухходовки. Когда представляющийся полицейским мошенник предлагает доверчивым гражданам дать деньги другим мошенникам – якобы в рамках контрольной закупки.

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