Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму усилили масочно-перчаточный режим в общественном транспорте ● В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка ● Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений ● В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу ● Пандемия выдавила обреченных из севастопольского хосписа
Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев
фото © gazeta.ru
Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, которую разработали в новосибирском Государственном научном центре «Вектор», начнут в ноябре-декабре, — сообщил Роспотребнадзор.
Тестирование препарата займет шесть месяцев. В нем примет участие 5 тыс. добровольцев. Вакцина «Вектора», которую назвали «ЭпиВакКорона», была запатентована 30 сентября.
В начале прошлого месяца завершился первый этап клинических испытаний препарата.
Всех привитых добровольцев выписали из больницы, у девяти из них выработались антитела к возбудителю COVID-19.
Между тем, наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь, это следует из исследования специалистов Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса.
Ученые проанализировали данные о 85 тыс. случаев заражения коронавирусом в Индии и попытались отследить пути распространения инфекции, установив контакты заболевших.
Оказалось, что чаще всего источником заболевания были молодые люди и женщины. При этом ученые сочли, что в мире недооценивается роль детей в вопросе передачи вируса, пишет журнал Science 1 октября.
Специалисты отметили, то на детей и молодых людей приходится треть случаев COVID-19, и именно они играют ключевую роль в передаче вируса среди населения. Самой чувствительной группой для вируса оказались люди в возрасте от 50 до 64 лет.
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Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев
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