Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев

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Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, которую разработали в новосибирском Государственном научном центре «Вектор», начнут в ноябре-декабре, — сообщил Роспотребнадзор.

Тестирование препарата займет шесть месяцев. В нем примет участие 5 тыс. добровольцев. Вакцина «Вектора», которую назвали «ЭпиВакКорона», была запатентована 30 сентября.

В начале прошлого месяца завершился первый этап клинических испытаний препарата.

Всех привитых добровольцев выписали из больницы, у девяти из них выработались антитела к возбудителю COVID-19.

Между тем, наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь, это следует из исследования специалистов Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса.

Ученые проанализировали данные о 85 тыс. случаев заражения коронавирусом в Индии и попытались отследить пути распространения инфекции, установив контакты заболевших.

Оказалось, что чаще всего источником заболевания были молодые люди и женщины. При этом ученые сочли, что в мире недооценивается роль детей в вопросе передачи вируса, пишет журнал Science 1 октября.

Специалисты отметили, то на детей и молодых людей приходится треть случаев COVID-19, и именно они играют ключевую роль в передаче вируса среди населения. Самой чувствительной группой для вируса оказались люди в возрасте от 50 до 64 лет.

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