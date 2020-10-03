Бизнес
Симферопольские парковщики провели мимо кассы более 200 тысяч рублей
Работники одного из муниципальных унитарных предприятий Симферополя, предоставляющего услуги по организации платных круглосуточных автостоянок и парковок города, обвиняются в присвоении более 200 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, обвинительное заключение утвердил прокурор Крыма Олег Камшилов.
«По окончании дежурной смены обвиняемые получали денежные средства, в целом присвоив их на сумму более 215 тысяч рублей, чем причинили ущерб бюджету муниципалитета», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя и бригадира отдела предприятия. Следствию известно, что руководитель предприятия разработал план хищения денег и сообщил его бригадиру, который согласился на реализацию плана. «Операторы-парковщики указанного предприятия оприходовали по кассовым терминалам лишь часть полученной выручки от предоставленных услуг по организации платных автостоянок и парковок автотранспорта, при этом неучтенную часть денежных средств в конце рабочей смены передавали обвиняемым, без учета их по кассовым терминалам», – пояснили в пресс-службе ведомства.
Руководитель и бригадир обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения). Дело направлено в суд. Также подан гражданский иск о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба в интересах администрации Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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