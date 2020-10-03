Севастопольские госучреждения из-за коронавируса прекращают прием граждан

В Севастополь постепенно возвращаются ограничения, связанные с личными приемами граждан и клиентов.

Накануне о временной приостановке приемов сообщили в Главном управлении природных ресурсов и экологии города.

На официальной странице Севприроднадзора соцсети «ВКонтакте» отмечается, что обращения горожан будут приниматься по почтовому адресу (г. Севастополь, пл. Ластовая, 3) и нарочными на проходную в здание по адресу: ул. Большая Морская,1.

Приниматься информация, кроме того, будет и по электронной почте: sevprirodnadzor@sev.gov.ru.

Как долго продлятся ограничения, в сообщении не указывается.

Отметим: ранее от личных приемов граждан отказались в ГУПС «Водоканал» и ООО «Севастопольэнерго». В департаменте труда и социальной защиты региона заявляли, что электронная запись на прием для продления действия выплат аннулируется до конца года.

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