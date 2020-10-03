Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса ● В Крыму усилили масочно-перчаточный режим в общественном транспорте ● В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка ● Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений ● В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу
Севастопольские госучреждения из-за коронавируса прекращают прием граждан
В Севастополь постепенно возвращаются ограничения, связанные с личными приемами граждан и клиентов.
Накануне о временной приостановке приемов сообщили в Главном управлении природных ресурсов и экологии города.
На официальной странице Севприроднадзора соцсети «ВКонтакте» отмечается, что обращения горожан будут приниматься по почтовому адресу (г. Севастополь, пл. Ластовая, 3) и нарочными на проходную в здание по адресу: ул. Большая Морская,1.
Приниматься информация, кроме того, будет и по электронной почте: sevprirodnadzor@sev.gov.ru.
Как долго продлятся ограничения, в сообщении не указывается.
Отметим: ранее от личных приемов граждан отказались в ГУПС «Водоканал» и ООО «Севастопольэнерго». В департаменте труда и социальной защиты региона заявляли, что электронная запись на прием для продления действия выплат аннулируется до конца года.
В тексте использованы материалы: Форпост
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