Прогноз погоды в Крыму на субботу 3 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 3 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью около 12 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 21, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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