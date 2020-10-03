Правительство Севастополя отправлено в отставку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отправил в отставку правительство города. Соответствующий указ опубликован на портале органов госвласти Севастополя.

В документе отмечается, что решение принято в связи со вступлением Развожаева в должность губернатора города.

«Поручить правительству Севастополя исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства», - говорится в указе.

Выборы губернатора Севастополя прошли с 11 по 13 сентября. За кресло главы города боролись шесть кандидатов. За Развожаева свой голос отдали 135 124 избирателей (85,72%). Явка на выборах составила 48,28%. Победитель избирательной гонки официально вступил в должность 2 октября. Михаил Развожаев третий губернатор Севастополя за последние шесть лет и второй глава города в истории, который избран на прямых выборах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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