Власть
Правительство Севастополя отправлено в отставку
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отправил в отставку правительство города. Соответствующий указ опубликован на портале органов госвласти Севастополя.
В документе отмечается, что решение принято в связи со вступлением Развожаева в должность губернатора города.
«Поручить правительству Севастополя исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства», - говорится в указе.
Выборы губернатора Севастополя прошли с 11 по 13 сентября. За кресло главы города боролись шесть кандидатов. За Развожаева свой голос отдали 135 124 избирателей (85,72%). Явка на выборах составила 48,28%. Победитель избирательной гонки официально вступил в должность 2 октября. Михаил Развожаев третий губернатор Севастополя за последние шесть лет и второй глава города в истории, который избран на прямых выборах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Генерал Москаль объяснил потерю Крыма. Киев пренебрежительно относился к Крыму, поэтому и потерял полуостров, заявил украинский генерал Геннадий Москаль.
Россия призывает ООН «дать оценку» ситуации с водой в Крыму. Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве обращается к структурам ООН с призывом «дать оценку» ситуации с водоснабжением в Крыму.
Экс-мэр Ялты Ростенко будет руководить культурой в Крыму. Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры Крыма.
Михаил Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя. В Севастополе прошла инаугурация губернатора. Михаил Развожаев, победивший на выборах 13 сентября, официально вступил в должность.
COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Крыму на пожаре погибли двое детей и их дедушка
В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.
Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса
За 2 октября на территории Республики Крым подтверждено 100 новых случаев коронавирусной инфекции.
Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Севастополь затопило и машины поплыли
30 сентября
Жители Байдарской долины в Севастополе категорически против ее застройки
Хотя лоббисты строительства активно склоняют их на свою сторону.