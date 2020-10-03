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Общество

Останки погибших в годы Крымской войны французских солдат перезахоронены

18:11 суббота, 3 октября 2020

Останки 155 французских солдат, погибших во время Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, перезахоронили на территории Мемориального французского кладбища в Севастополе.

Акция состоялась в рамках проекта «Крым – Севастополь 2020» Фонда развития русско-французских исторических инициатив, сообщил «Новый Севастополь».

«Мы сегодня предали земле останки воинов французской армии – корпуса, который здесь в XIX веке воевал в Крымской войне. Практически шесть-семь лет это никак не могло состояться по разным причинам. Но захоронение случилось сегодня в рамках этого проекта. Коллеги из Франции, из нашей Академии наук, ученые, волонтеры, журналисты сегодня участвуют в этом большом проекте», – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что в наши дни не стоит воевать, нужно выстраивать новые дружеские отношения, развивать совместные проекты. «Мы всегда в нашей стране открыты, и мы не воюем ни с мертвыми, ни с памятниками. Мы учим уроки истории, чтобы никогда не повторять ошибки», – подчеркнул Развожаев.

Фонд развития русско-французских исторических инициатив под руководством Пьера Малиновского реализует в Крыму и Севастополе историко-археологический проект «Крым — Севастополь 2020». В его рамках на полуострове проходят раскопки с целью поиска останков русских, французских и английских солдат, погибших в годы Крымской войны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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