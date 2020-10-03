Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму

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В пятницу в Сакском районе Крыма в частном домовладении произошел пожар. На месте трагедии были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем: предположительно, дети, оставшись без присмотра, играли со спичками.

В региональном СК отметили, что накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки, а входную дверь дома закрыли снаружи на самодельную ручку, которую забрали с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, проводятся процессуальные проверки и экспертизы.

В свою очередь прокуратура Крыма по факту гибели двух малолетних детей и пожилого мужчины также проводит проверку.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, будут проверены иные обстоятельства произошедшего», - заявили в республиканской прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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