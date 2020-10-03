Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +16
море +22

Происшествия

Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму

18:57 суббота, 3 октября 2020
Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму

фото © скрин видео

В пятницу в Сакском районе Крыма в частном домовладении произошел пожар. На месте трагедии были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем: предположительно, дети, оставшись без присмотра, играли со спичками.

В региональном СК отметили,  что накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки, а входную дверь дома закрыли снаружи на самодельную ручку, которую забрали с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, проводятся процессуальные проверки и экспертизы.

В свою очередь прокуратура Крыма по факту гибели двух малолетних детей и пожилого мужчины также проводит проверку.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, будут проверены иные обстоятельства произошедшего», - заявили в республиканской прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кадыров лично пообещал разобраться с чеченским убийцем крымского спортсмена. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров призвал «не нагнетать страсти» вокруг убийства жителя Симферополя, в котором подозревается чеченец, отдыхавший в Крыму.

Симферополец скончался после драки с жителем Чечни. В Симферополе умер местный житель после ночной драки возле бара в центре столицы.

Севастопольский ливень затопил приют для пожилых и инвалидов. Насквозь мокрые старики и инвалиды, проживающие в «Теремке», остались практически без крова.

На «Тавриде» улетела в кювет «Мазда». Сотрудники Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» ликвидировали последствия ДТП на трассе «Таврида». Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Происшествия
Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму

Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму видео

В пятницу в Сакском районе Крыма в частном домовладении произошел пожар. На месте трагедии были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки.

Водный кризис
«Севастополю тоже надо»: в Крыму уже начали делить не построенную опреснительную установку

«Севастополю тоже надо»: в Крыму уже начали делить не построенную опреснительную установку

Опреснительная установка, которую в Крыму собираются поставить в Николаевке, скорее всего будет использоваться для водоснабжения не только республики, но и Севастополя, у которого пока нет альтернативных водных проектов.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Генерал Москаль объяснил потерю Крыма

Генерал Москаль объяснил потерю Крыма

Киев пренебрежительно относился к Крыму, поэтому и потерял полуостров, заявил украинский генерал Геннадий Москаль.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации