Власть
На севастопольский пляж отправляют подпольные нечистоты
фото © Форпост
Пляж «Вонючка» оправдал свое историческое название.
Без очистки, прямо на общественный пляж хлестали не только легальные, но «левые» нечистоты в севастопольском поселке Кача. Прекратить это безобразие от директора ГУПС «Водоканал» Николая Перегуды потребовала прокуратура Севастополя, проверившая опубликованную в соцсетях информацию.
Как уточнили в прокуратуре, сигнал был получен 10 сентября. В комментарии к видео в инстраграм-группе «ЧП Севастополь» говорилось, что такая ситуация наблюдается второй день.
Судя по изображению, все это происходило на пляже с народным названием «Вонючка». Эта часть побережья сейчас, как ласточкиными гнездами, облеплена полузаконными «морскими дачами», судьба которых до сих пор остается спорной и непонятной.
Канализационный коллектор выходил в море на этом необорудованном пляже с момента своего создания в середине прошлого века, и исторически сложившееся название обычно не имело «вещественного» подкрепления. Официальный оборудованный пляж находится в паре сотен метров от «морских дач».
Сегодня канализационно-насосная станция (КНС) у дома на улице Авиаторов, 33, перекачивает стоки из жилых домов и объектов инфраструктуры для последующей очистки.
Как выяснила прокуратура, нечистоты хлестали из накопительного бассейна для аварийных сбросов станции (КНС). Их сброс непосредственно на территорию пляжа — это нарушение законодательства об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отмечает ведомство.
Обнаружила проверка и еще одну проблему: по недосмотру Водоканала к коллектору подключились нелегалы — и заглушили.
«Отсутствие надзора за состоянием и сохранностью сетей со стороны эксплуатирующей организации привело к осуществлению несанкционированных врезок в трубу аварийного сброса канализационной насосной станции и ее заглушению», — говорится в сообщении прокуратуры.
«Природоохранной прокуратурой директору ГУПС Водоканал внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Рассмотрение документа прокурорского реагирования находится на контроле», — говорится в сообщении.
Проверка проходила с привлечением специалистов Росприроднадзора и ГУПС «Водоканал».
В тексте использованы материалы: Форпост
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