На ремонт дорог в Ялте планируют потратить 22 млн рублей

На ремонт дорог Большой Ялты в будущем году потратят свыше 22 миллионов рублей, сообщают в администрации Ялты.

В частности, ялтинские власти планируют на эти средства отремонтировать 6 дорожных участков: три в Алупке и три в Ялте.

«В Ялте дорожное полотно будет отремонтировано на участках улицы Строителей, Халтурина и Ливадийская. В Алупке работы запланированы в переулке Приморский, на улицах Западной и Приморской. Общая сумма работ составит 22 094, 41 руб», – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что всего в 2021-2023 годах за счет средств субсидии дорожного фонда Крыма в Ялте планируется отремонтировать 11 участков автодорог общего пользования.

Ранее сообщалось, что в Крыму решили отказаться от реконструкции автодороги на ЮБК из-за «больших затрат»

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что все дорожные объекты капитального строительства и реконструкции, запланированные на 2021 год в городах и районах полуострова, будут согласовываться в правительстве Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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