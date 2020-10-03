Коронавирус наступает: в Бахчисарае закрыли роддом

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Роддом в Бахчисарае на время приостановил работу. Роженицы направляются в родильные дома Симферополя, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Действительно, роддом приостановил работу. Перераспределены объемы. У них не такое большое количество было родов. Учитывая, что там действует ковидный госпиталь в этом же районе, было принято решение перемаршрутизировать рожениц в Симферополь. Ничего страшного в этом нет. Мы думаем о здоровье беременных и рожениц», – сказал Лясковский.

В республиканском минздраве 30 сентября сообщили, что ковидный госпиталь развернут на базе Бахчисарайской центральной районной больницы в Крыму. По состоянию на конец сентября в медицинских организациях Крыма была развернута 1 471 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В Бахчисарайской центральная районной больнице, в частности, развернуто 169 коек.

Минздрав Крыма 7 августа развернул инфекционный госпиталь на базе симферопольского роддома №2.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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