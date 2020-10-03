Какой сегодня праздник 3 октября

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Сегодня, 3 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день трезвости (World No Alcohol Day)

Ежегодно в результате вредного употребления алкоголя умирает более 3 млн человек, значительная часть из которых – люди молодого и среднего возраста.

Цель этого дня - напомнить каждому, что безопасной дозы алкоголя не существует и что здоровый образ жизни - это наилучшее противодействие проявлениям алкоголизма.

К сожалению, алкоголизм на третьем месте среди факторов, вызывающих смертность среди населения. Злоупотребление алкоголем приводит к повышению артериального давления, гипертрофии сердечной мышцы, развитию инфаркта миокарда, нарушению мозгового кровообращения – инсульту.

Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day)

Неофициальный праздник любителей тихой охоты не отмечен ни в каких календарях, но отмечается с удовольствием. Существует множество рецептов — от свежих или консервированных белых грибов, до фаршированных, жареных или грибных гамбургеров — и все они ждут начала сезона сбора грибов, который зависит от ряда факторов, например, таких, как влажность.

Астафий Ветряк

Народный праздник «Астафий Ветряк» отмечается 3 октября (по старому стилю - 20 сентября). Православной церковью в этот день почитается святой мученик Евстафий. Другие названия праздника: «Евстафий», «Астафьев день», «Астафьевы ветры», «Ветряк», «Мельник». День был знаменит своими ветрами, по направлению которых судили о предстоящий погоде.

Также сегодня, 3 октября, отмечают такие праздники:

- День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ (День ОМОН)

- Собор Брянских святых

- Национальный день вина Молдавии

- Всенародный праздник вина в Армении

- Международный день войлока

- День «Дрянных девчонок» (Mean Girls Day)

- Международный день скромного смеха

- День поиска каштанов

- День потрясающих диких женщин (Terrific Wild Women's Day) в США

- День бойфренда (National Boyfriend Day) в США

- День технарей (National Techies Day) в США

- День карамели с заварным кремом (National Caramel Custard Day) в США

- День поэзии (National Poetry Day) в Великобритании

- День независимости Ирака

- День немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) в Германии

Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Феопист, Евстафий, Татьяна, Анастасий, Агап, Михаил, Иларион, Фал, Татион, Евпрепий, Олег, Феопистия.

Что происходило 3 октября в прошлые годы

1782 - в России учрежден Орден Святого Владимира императрицей Екатериной II.

1863 - каждый четвертый четверг ноября объявлен Днем благодарения президентом США Авраамом Линкольном.

1866 - Италия по Венскому договору возвращает Венецию.

1906 - последовательность «три точки - три тире - три точки» в азбуке Морзе утверждается как международный сигнал бедствия SOS.

1929 - сербы, хорваты и словенцы объединяются в одно государство, под официальным названием Югославия.

1932 - Ирак добивается получения независимости от Великобритании, пока еще довольно формальной.

1942 - успешный запуск немцами первой в мире баллистической ракеты «Фау-2».

1952 - открытие ядерной эрыВеликобритания проводит первое испытание ядерного оружия.

1987 - американцы и канадцы договорились о свободной торговле между собой.

1990 - состоялось объединение ГДР, Западного Берлина и ФРГобразовалась Германия в современном виде.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 октября. Какие праздники будут завтра?

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