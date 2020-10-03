Происшествия
Грабителя из Крыма задержали на вокзале в Саратове
При патрулировании на вокзале в Саратове нашли также пропавшего без вести местного жителя.
В полицию передан 36-летний саратовец, которого разыскивали с 30 сентября. Его опознали по ориентировке оперуполномоченные Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в ходе патрулирования станции Саратов-1.
Еще одного разыскиваемого, 33-летнего уроженца Крыма, задержали в здании саратовского вокзала 2 октября. Его также опознали по ориентировке о розыске. Но не в связи с пропажей, а в связи с уголовным делом. Он подозревается в грабеже.
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