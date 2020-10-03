Генерал Москаль объяснил потерю Крыма

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Киев пренебрежительно относился к Крыму, поэтому и потерял полуостров, заявил украинский генерал Геннадий Москаль.

В эфире YouTube-канала Skrypin.ua он отметил, что во времена юрисдикции Киева Крым жил бедно. На полуострове не было ни дорог, ни автозаправок, ни «приличных ресторанов и баз отдыха». Москаль подчеркнул, что украинские власти только обкрадывали регион.

Генерал, который в период с 1997 по 2000 год занимал должность начальника главка МВД Украины в Крыму, поделился воспоминаниями о полуострове того времени.

По его словам, когда он приехал туда, только у него была Audi A8. Больше в Крыму дорогих иномарок было практически не встретить.

«Просто Украина относилась (к Крыму так. — Ред.): украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым…» — сказал Москаль, махнув рукой.

Геннадий Москаль (настоящая фамилия — Гайфулин; род. 11 декабря 1950 года, с. Задубровка, Черновицкая область, УССР, СССР) — украинский политический и государственный деятель. Генерал-лейтенант милиции в отставке.

19 августа 2009 года был повторно назначен начальником главного управления МВД в Крыму, но не захотел отказываться от депутатского мандата, 15 декабря 2009 года сложил полномочия 16 декабря 2009 года был восстановлен в должности правительством. 3 февраля 2010 года, президент Виктор Ющенко направил в Конституционный суд Украины запрос о законности совмещения Москалем должностей депутата Верховной Рады и главы МВД Крыма. После этого он сложил полномочия в Крыму.

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