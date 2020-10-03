Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +23
море +21

Власть

Генерал Москаль объяснил потерю Крыма

08:13 суббота, 3 октября 2020
Генерал Москаль объяснил потерю Крыма

фото © Новости Крыма

Киев пренебрежительно относился к Крыму, поэтому и потерял полуостров, заявил украинский генерал Геннадий Москаль.

В эфире YouTube-канала Skrypin.ua он отметил, что во времена юрисдикции Киева Крым жил бедно. На полуострове не было ни дорог, ни автозаправок, ни «приличных ресторанов и баз отдыха». Москаль подчеркнул, что украинские власти только обкрадывали регион.

Генерал, который в период с 1997 по 2000 год занимал должность начальника главка МВД Украины в Крыму, поделился воспоминаниями о полуострове того времени.

По его словам, когда он приехал туда, только у него была Audi A8. Больше в Крыму дорогих иномарок было практически не встретить.

«Просто Украина относилась (к Крыму так. — Ред.): украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым…» — сказал Москаль, махнув рукой.

Геннадий Москаль (настоящая фамилия — Гайфулин; род. 11 декабря 1950 года, с. Задубровка, Черновицкая область, УССР, СССР) — украинский политический и государственный деятель. Генерал-лейтенант милиции в отставке.

19 августа 2009 года был повторно назначен начальником главного управления МВД в Крыму, но не захотел отказываться от депутатского мандата, 15 декабря 2009 года сложил полномочия 16 декабря 2009 года был восстановлен в должности правительством. 3 февраля 2010 года, президент Виктор Ющенко направил в Конституционный суд Украины запрос о законности совмещения Москалем должностей депутата Верховной Рады и главы МВД Крыма. После этого он сложил полномочия в Крыму.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-мэр Ялты Ростенко будет руководить культурой в Крыму. Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры Крыма.

Михаил Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя. В Севастополе прошла инаугурация губернатора. Михаил Развожаев, победивший на выборах 13 сентября, официально вступил в должность.

Чиновники Сак бегут из администрации города. В администрации Саки царит кадровая неразбериха.

ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым. Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.

Коронавирус в Крыму
Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса

Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса

За 2 октября на территории Республики Крым подтверждено 100 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев

Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев

Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, которую разработали в новосибирском Государственном научном центре «Вектор», начнут в ноябре-декабре, — сообщил Роспотребнадзор.

Общество
Жители Байдарской долины в Севастополе категорически против ее застройки

Жители Байдарской долины в Севастополе категорически против ее застройки

Хотя лоббисты строительства активно склоняют их на свою сторону.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации