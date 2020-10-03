Аксенов потребовал своевременно наполнять баки с водой

Баки с водой, которые установлены во всех районах Симферополя, должны наполняться своевременно.

На этом акцентировал внимание сегодня на совещании по вопросам водоснабжения Крыма глава Республики Сергей Аксенов. По его словам, должен быть выбран один ответственный человек, который вовремя подаст заявку на заполнение бака водой.

— Нужно держать связь с председателями МКД. Если бак пустой, не нужно ждать, пока кто-то из граждан позвонит. Должен быть один человек, который видит, что вода заканчивается, и нужно подвозить. Не надо ждать сигналов на горячую линию, — подчеркнул Аксенов.

В свою очередь глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что в поселке Аэрофлотский вода в баках отсутствовала два дня, и люди начали жаловаться на горячую линию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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