Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом ● Севастопольские госучреждения из-за коронавируса прекращают прием граждан ● Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса ● В Крыму усилили масочно-перчаточный режим в общественном транспорте ● В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка
COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе
фото © strana.ua
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 3 октября зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 10 до 80 лет, все – местные жители», – указано в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе коронавирус выявлен у 1 084 человек.
В настоящий момент в стационарах находится 321 человек. Выздоровели 688 человек, в том числе 9 за минувшие сутки. Умерли 29 человек. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 259 человек, в городской больнице №9 – 222, под наблюдением по месту жительства – 428 человек.
В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».
COVID-19 в Крыму за минувшие сутки подтвержден у 100 человек. Один человек скончался.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса. За 2 октября на территории Республики Крым подтверждено 100 новых случаев коронавирусной инфекции.
Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев. Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, которую разработали в новосибирском Государственном научном центре «Вектор», начнут в ноябре-декабре, — сообщил Роспотребнадзор.
В Алуште посетителям ярмарки будут делать уколы. В Алуште 3 октября на улице Ленина пройдет вакцинация от гриппа.
В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка. По состоянию на утро 2 октября в Севастополе были зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.
COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Крыму на пожаре погибли двое детей и их дедушка
В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.
Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса
За 2 октября на территории Республики Крым подтверждено 100 новых случаев коронавирусной инфекции.
Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Севастополь затопило и машины поплыли
30 сентября
Жители Байдарской долины в Севастополе категорически против ее застройки
Хотя лоббисты строительства активно склоняют их на свою сторону.