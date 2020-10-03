COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе

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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 3 октября зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 10 до 80 лет, все – местные жители», – указано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирус выявлен у 1 084 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 321 человек. Выздоровели 688 человек, в том числе 9 за минувшие сутки. Умерли 29 человек. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 259 человек, в городской больнице №9 – 222, под наблюдением по месту жительства – 428 человек.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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