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Коронавирус в Крыму

COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе

COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе

фото © strana.ua

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь». 

«По состоянию на утро 3 октября зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 10 до 80 лет, все – местные жители», – указано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирус выявлен у 1 084 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 321 человек. Выздоровели 688 человек, в том числе 9 за минувшие сутки. Умерли 29 человек. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 259 человек, в городской больнице №9 – 222, под наблюдением по месту жительства – 428 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

COVID-19 в Крыму за минувшие сутки подтвержден у 100 человек. Один человек скончался.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев. Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, которую разработали в новосибирском Государственном научном центре «Вектор», начнут в ноябре-декабре, — сообщил Роспотребнадзор.

В Алуште посетителям ярмарки будут делать уколы. В Алуште 3 октября на улице Ленина пройдет вакцинация от гриппа.

В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка. По состоянию на утро 2 октября в Севастополе были зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

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COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе

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