Жительница Москвы активно торговала наркотиками в Крыму

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении москвички, которая торговала наркотиками в Крыму, Севастополе, Краснодаре и Москве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Крыма.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Москвы, – говорится в сообщении. – С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

В прокуратуре отметили, что женщину обвиняют в совершении семи эпизодов по части 3 статьи 30 пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ), двух эпизодов по части 3 статьи 30, части 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Все эпизоды были совершены с использованием сети интернет, организованной группой лиц и в особо крупном размере. Также ее обвиняют по части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе).

По версии следствия обвиняемая являлась участником преступного сообщества, продававшего наркотики и психотропные вещества на территории Крыма, Севастополя, Краснодара и Краснодарского края, Москвы и области. Она выполняла обязанности руководителя – администратора интернет-магазина. Подсудимая координировала действия «закладчиков» и лиц, продававших оптовые партии амфетамина, производного N-метилэфедрона в Феодосии, Керчи, Судака, Краснодаре и Ленинском районе Крыма.

Деятельность членов преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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