Ялтинскому историко-литературному музею некуда девать экспонаты

Из 159 тысяч экспонатов есть место для выставки только для 9 с лишним тысяч экспонатов.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Тема обсуждалась в ходе круглого стола «Культурное наследие Ялты – основа развития города как уникального туристического центра на ЮБК». Обсуждение вопросов сохранения и возрождения памятников культурного наследия на территории Большой Ялты инициировал Общественный совет, участие в нем приняли представители администрации города, архитекторы, краеведы, историки и представители общественности.

Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник подняла тему нехватки площадей.

— В нашей коллекции 159 тысяч экспонатов, что больше чем в Центральном музее Тавриды. При этом, на всех наших площадях мы можем выставить только 9 тысяч 126 экспонатов, — подчеркнула она и добавила, что ввод в эксплуатацию после затянувшегося ремонта филиала ЯИЛМ «Литературно-мемориальный музей К. А. Тренева — П. А. Павленко» лишь отчасти решит проблему.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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