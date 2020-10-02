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Власть

Ялта может остаться без Массандровской детской школы искусств

13:06 пятница, 2 октября 2020
Ялта

Уже в ходе строительных работ обнаружились проблемы с фундаментом, в связи с чем реконструкция была остановлена на неопределенный срок.

Об этом шла речь на заседании общественного совета Ялты.

Как сообщает в Ялтинском городском совете, в прошлом году за счет средств из местного бюджета был выполнен проект и составлена сметная документация по реконструкции Массандровской детской школы искусств.

— В ходе проведения строительных работ выяснилось, что фундамент не соответствует нагрузке самого здания. Поэтому все работы приостановлены и непонятно, будут ли они продолжены. Если появится заключение о том, что здание требует сноса, то согласовать на его месте строительство нового, будет невозможно, так как рядом проходит трасса федерального значения. Вопрос может решиться положительным образом, только если здание НПАО «Массандра», расположенное на улице Мира, 6 из республиканской собственности передадут в муниципальную, как дополнительный корпус Массандровской детской школы искусств, — пояснил заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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