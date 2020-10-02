Ялта может остаться без Массандровской детской школы искусств

Уже в ходе строительных работ обнаружились проблемы с фундаментом, в связи с чем реконструкция была остановлена на неопределенный срок.

Об этом шла речь на заседании общественного совета Ялты.

Как сообщает в Ялтинском городском совете, в прошлом году за счет средств из местного бюджета был выполнен проект и составлена сметная документация по реконструкции Массандровской детской школы искусств.

— В ходе проведения строительных работ выяснилось, что фундамент не соответствует нагрузке самого здания. Поэтому все работы приостановлены и непонятно, будут ли они продолжены. Если появится заключение о том, что здание требует сноса, то согласовать на его месте строительство нового, будет невозможно, так как рядом проходит трасса федерального значения. Вопрос может решиться положительным образом, только если здание НПАО «Массандра», расположенное на улице Мира, 6 из республиканской собственности передадут в муниципальную, как дополнительный корпус Массандровской детской школы искусств, — пояснил заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма. Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 6% крымских школ, оснований для перевода учащихся на дистанционное обучение пока нет.

Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить школьников на двухнедельные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и ОРВИ.

Ялтинской молодежи подарят два ЗИЛа для «военно-патриотического воспитания». Депутаты Ялтинского городского совета согласовали передачу двух автомобилей ЗИЛ в подростково-молодежный центр «для популяризации военно-патриотического воспитания».

В Феодосии закрыли школу из-за COVID-положительного ученика. Феодосийская общеобразовательная школа №13 переведена на дистанционное обучение в связи с выявленным случаем коронавирусной инфекции у ученика шестого класса.