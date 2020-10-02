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Власть

Власти Ялты решили, что центр города должен получить особо охраняемый статус

09:52 пятница, 2 октября 2020
Ялта
Власти Ялты решили, что центр города должен получить особо охраняемый статус

фото © Новости Крыма

Придание центру Ялты статуса исторического поселения защитит его от различных посягательств.

Об этом в ходе «круглого стола» «Культурное наследие Ялты – основа развития города как уникального туристического центра на ЮБК» заявил первый заместитель главы местной администрации Артем Мальцев.

«Считаю необходимым добиваться придания центру города официального статуса исторического поселения, что в дальнейшем защитит его от различных посягательств», – подчеркнул он.

При этом первый замглавы администрации Ялты выразил уверенность в том, «что еще можно спасти, – нужно спасать, где возможно исправить ошибки недавнего прошлого – нужно исправлять».

Представитель Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Барановский отметил, что в составе администрации должна появиться структура, которая будет заниматься сохранением культурного наследия и пресекать нарушение действующего законодательства в данной сфере. «Не так много городов в Крыму, на территории которых расположено такое количество объектов культурного наследия. Именно поэтому нужна такая официальная структура, которая будет вести работу ежедневно и на постоянной основе», – заявил он.

Это предложение было включено в резолюцию «круглого стола», как и инициативы по проработке туристических маршрутов, связанных с объектами культурного наследия, активизации работ по установлению охранных зон, повышению информированности граждан и активному вовлечению жителей и гостей курорта в процесс сохранения культурного наследия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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