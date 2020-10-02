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Водный кризис

Власти объяснили причину неравномерной подачи воды в Симферополе

Власти объяснили причину неравномерной подачи воды в Симферополе

фото © Podrobnosti.ua

В некоторых районах Симферополя вода потребителям подается круглосуточно, в других – по несколько часов в день.

В ГУП «Вода Крыма» пояснили, что справедливо подавать воду в городе невозможно и с этим нужно смириться. Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением заявил глава предприятия Владимир Баженов.

Специалист объяснил, что водопроводные сети Симферополя строились более полувека назад. Тогда перед проектировщиками стояла задача снизить стоимость строительства, а о справедливом распределении воды строители не задумывались. За последние 60 лет в крымской столице появилось множество новых улиц и микрорайонов с домами, «под которые выдавались другие технические условия с обустройством резервуаров чистой воды и районных насосных станций».

«Сегодня произошла дискриминация, которая была заложена в 60-70-е годы. Технически вернуть все назад невозможно. Объективно, ряд домов не будут отключаться от магистральных водоводов, потому что по ним круглосуточно идет закачка воды в резервуары. Остальные потребители будут находиться на графике. С этим надо смириться», - сказал Виктор Баженов.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов поручил опубликовать список домов и улиц Симферополя, к которым график подачи воды применяться не будет.

«Главное, чтобы у людей не было подозрений, что это искусственное регулирование, так как в этих домах живут чьи-то друзья или знакомые. Нужно опубликовать список неотключаемых домов, чтобы не было зависти или злобы», - сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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