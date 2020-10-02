Власти Крыма неожиданно решили, что местные пляжи почти как европейские

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Некоторые крымские пляжи соответствуют европейским нормам по своему внешнему виду и сервису.

Такое мнение выразил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Если мы посмотрим на пляжи, например, в Евпатории, Черноморском районе, Феодосии – там с пляжами все очень хорошо. Они соответствуют всем нормам, как минимум, европейским», - сказал он.

Тем не менее, такими показателями не отличаются пляжи Южного берега Крыма, многие из них нуждаются в ремонте.

«На Южном берегу нужно развивать пляжные территории. Это крайне дорогостоящая история, но у нас нет другого выхода и, безусловно, правительство рассматривает это, и в ряде населенных пунктов берегоукрепительные работы уже ведутся», - отметил министр.

По словам Волченко, крымские компании могут получить гранты в размере трех миллионов рублей на развитие пляжных территорий. При этом, как отметил министр, одно юридическое лицо может получить сразу несколько грантов.

«У нас сейчас есть возможность принять участие в федеральной программе, организованной Ростуризмом, одним из серьезных направлений которой является развитие именно пляжных территорий. Это субсидии на туристическое оборудование, доступную среду, маркетинговые вещи. Мы сейчас активно работаем со всеми представителями бизнеса, потому что до 8 октября нужно подать заявки», - заявил он.

Ранее сообщалось, что высокий туристический сезон в Крыму продолжится вплоть до ноября, вторую волну гостей можно ждать на новогодние каникулы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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