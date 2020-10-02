Происшествия
В Судаке самогонщики заработали миллионы на продаже «паленки»
В Судаке правоохранители «накрыли» подпольный цех по производству алкогольной продукции, в котором обнаружили 8 тонн опасной спиртосодержащей жидкости.
Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Как выяснилось, предприимчивые крымчане арендовали подвальное помещение в одном из гостевых домов курорта, где и разливали алкоголь сомнительного качества.
Задержанные изготавливали вино, коньяк и настойки и продавали отдыхающим на розлив.
Эксперты определили, что употребление такого алкоголя могло нанести вред здоровью и даже привести к летальному исходу.
«В ходе обыска в подвальном помещении обнаружено и изъято более 8 тонн спиртосодержащей жидкости, тары для розлива, самогонный аппарат и другие приспособления для производства нелегальной продукции», - уточнили в СК.
Мужчины признали вину и рассказали правоохранителям, что ежедневно зарабатывали на продаже кустарной продукции более 50 тыс. рублей в день. Всего же «бизнесмены» заработали более двух миллионов рублей.
В конце июля в Севастополе «накрыли» еще один крупный подпольный цех с опасным алкоголем. В самодельных напитках нашли токсичные примеси, опасные для жизни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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