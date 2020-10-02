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Коронавирус в Крыму

В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

08:32 пятница, 2 октября 2020
В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

фото © pixabay.com

Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

По словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, на сегодняшний день в крымской столице работает 10 мобильных групп.

— Ежедневно эти группы выходят в город для проведения мониторинга на предмет соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.Первоочередное внимание уделяется объектам торговли, крупным торговым центрам, а также другим местам массового пребывания людей, — отметила Елена Проценко.Она также добавила, что по всем выявленным нарушениям составляются акты обследования.

— По данным на 30 сентября, в крымской столице проведено 338 рейдов. Все материалы по выявленным нарушениям направлены в Роспотребнадзор, — подчеркнула глава администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.

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