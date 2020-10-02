Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пандемия выдавила обреченных из севастопольского хосписа ● Маски и деньги в севастопольском транспорте выдают одними руками ● В Крыму откроют новую ковидную лабораторию ● Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели ● Два человека с COVID-19 скончались в Крым за сутки
В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу
фото © pixabay.com
Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
По словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, на сегодняшний день в крымской столице работает 10 мобильных групп.
— Ежедневно эти группы выходят в город для проведения мониторинга на предмет соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.Первоочередное внимание уделяется объектам торговли, крупным торговым центрам, а также другим местам массового пребывания людей, — отметила Елена Проценко.Она также добавила, что по всем выявленным нарушениям составляются акты обследования.
— По данным на 30 сентября, в крымской столице проведено 338 рейдов. Все материалы по выявленным нарушениям направлены в Роспотребнадзор, — подчеркнула глава администрации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму откроют новую ковидную лабораторию. В республике собираются открыть новую лабораторию по выявлению зараженных коронавирусом.
Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели. За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.
Два человека с COVID-19 скончались в Крым за сутки. Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крым за минувшие сутки.
Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму. За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.
В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу
Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.
Уже почти сотня в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 30 сентября на территории Республики Крым подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции.
24 часа назад
Аксенов решил наказать крымских чиновников
19 часов назад
Аксенов отправил в отставку министра транспорта
21 час назад
В Крыму завышают цены на продукты и лекарства
В прокуратуре Крыма сообщают, что в ходе проверок в сентябре текущего года выявлено более 230 нарушений при ценообразовании на продукты питания и лекарства, возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.