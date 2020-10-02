В Севастополе хотят создать городской зоопарк

В Севастополе может появиться полноценный зоопарк. Эту идею поддержали депутаты Законодательного собрания города на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам.

Просьба о выделении земли для зоопарка будет направлена губернатору города.

На данный момент полноценного зоопарка в городе нет. Контактный зооуголок существует в эко-парке «Лукоморье», но его пространство существенно ограниченно, а расширение не представляется возможным.

Частный зоопарк располагался до недавнего времени в Нахимовском районе, но сейчас он находится под угрозой закрытия.

«На протяжении многих лет Ремигиюс Врадий создает на нескольких земельных участках в частном секторе Нахимовского района зооуголок, где были пантеры, ягуары, страусы, павлины, редкие породы лошадей и других животных. Я лично там был и видел, что все животные здоровые, ухоженные, видно, что с ними обращаются бережно и с любовью, но сейчас в его адрес было направлено предписание прокуратуры с требованием прекратить работу зооуголка. Кроме того, поступали жалобы соседей, недовольных близким соседством с зооуголком. Некоторых животных уже забрали и отвезли в Симферополь», - сообщил депутат Сергей Колбин.

Проблемы у владельца зооуголка начались после ужесточения требований законодательства РФ к содержанию животных.

Ближайший к Севастополю зоопарк находится в Бахчисарае.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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