Власть
В Севастополе хотят создать городской зоопарк
В Севастополе может появиться полноценный зоопарк. Эту идею поддержали депутаты Законодательного собрания города на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам.
Просьба о выделении земли для зоопарка будет направлена губернатору города.
На данный момент полноценного зоопарка в городе нет. Контактный зооуголок существует в эко-парке «Лукоморье», но его пространство существенно ограниченно, а расширение не представляется возможным.
Частный зоопарк располагался до недавнего времени в Нахимовском районе, но сейчас он находится под угрозой закрытия.
«На протяжении многих лет Ремигиюс Врадий создает на нескольких земельных участках в частном секторе Нахимовского района зооуголок, где были пантеры, ягуары, страусы, павлины, редкие породы лошадей и других животных. Я лично там был и видел, что все животные здоровые, ухоженные, видно, что с ними обращаются бережно и с любовью, но сейчас в его адрес было направлено предписание прокуратуры с требованием прекратить работу зооуголка. Кроме того, поступали жалобы соседей, недовольных близким соседством с зооуголком. Некоторых животных уже забрали и отвезли в Симферополь», - сообщил депутат Сергей Колбин.
Проблемы у владельца зооуголка начались после ужесточения требований законодательства РФ к содержанию животных.
Ближайший к Севастополю зоопарк находится в Бахчисарае.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Как изменится жизнь крымчан в октябре. В октябре многие крымчане начнут больше платить за домашний интернет и получать соцвыплаты только на карты платежной системы «Мир». А еще во всех ресторанах страны запретят курить кальяны и усилят контроль за работой микрофинансовых организаций и ломбардов.
Власти готовят техзадание на разработку концепции парка Гагарина в Симферополе. Открытый конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции симферопольского парка им. Гагарина стартует 1 октября.
Остатки генуэзской цивилизации в Крыму превращают в свалку. В Феодосии, что на востоке Крыма, в районе «Карантина» высыпали строительный мусор в Генуэзский ров.
Семь двоен и одна тройня: в Крыму родились Космос и Соломия. В Республике Крым за вторую и третью недели сентября загсы зарегистрировали 740 новорожденных крымчан.
В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка
По состоянию на утро 2 октября в Севастополе были зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.
В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу
Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.
ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
29 сентября
В Крыму завышают цены на продукты и лекарства
В прокуратуре Крыма сообщают, что в ходе проверок в сентябре текущего года выявлено более 230 нарушений при ценообразовании на продукты питания и лекарства, возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.