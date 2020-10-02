Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений ● В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу ● Пандемия выдавила обреченных из севастопольского хосписа ● Маски и деньги в севастопольском транспорте выдают одними руками ● В Крыму откроют новую ковидную лабораторию
В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка
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По состоянию на утро 2 октября в Севастополе были зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.
Все новые заболевшие – местные жители. Как сообщает пресс-служба правительства, это люди в возрасте от 13 до 82 лет.
Кроме того, за прошедшие сутки 20 человек были выписаны после выздоровления.
Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1058 человек.
Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки зарегистрировано 98 новых случаев подтвержденного диагноза COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели. За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.
В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка
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