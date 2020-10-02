В Севастополе 25 новых случаев COVID-19 за сутки: сводка

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По состоянию на утро 2 октября в Севастополе были зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Все новые заболевшие – местные жители. Как сообщает пресс-служба правительства, это люди в возрасте от 13 до 82 лет.

Кроме того, за прошедшие сутки 20 человек были выписаны после выздоровления.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1058 человек.

Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки зарегистрировано 98 новых случаев подтвержденного диагноза COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу. Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.

Пандемия выдавила обреченных из севастопольского хосписа. Коронавирус создал проблемы не только для тех, кто им заразился или находится под угрозой (по сути, всех нас), но и для тех, кто неизлечимо болен другой — онкологической или соматической — болезнью.

В Крыму откроют новую ковидную лабораторию. В республике собираются открыть новую лабораторию по выявлению зараженных коронавирусом.

Сводка по COVID за сутки в Севастополе: один скончался и 20 заболели. За минувшие сутки в Севастополе COVID-19 выявили еще у двух десятков человек. Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители, сообщает пресс-служба правительства города.