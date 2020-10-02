В Крыму завышают цены на продукты и лекарства

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В прокуратуре Крыма сообщают, что в ходе проверок в сентябре текущего года выявлено более 230 нарушений при ценообразовании на продукты питания и лекарства, возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.

«К примеру, прокуратура Черноморского района выявила превышение индивидуальным предпринимателем предельно допустимых наценок на 12 реализуемых продовольственных товаров, которые, в свою очередь, достигали 105%», – утверждают в ведомстве.

Также указывается, что в Судаке и Ялте, Симферополе, Симферопольском, Белогорском, Черноморском и Джанкойском районах выявлены факты необеспечения минимального ассортимента лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также завышения предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на них.

«Прокуратурой Белогорского района в деятельности субъекта хозяйствования установлено завышение на 70 % предельной розничной надбавки в отношении 2 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что намерены продолжать подобные рейды.

В мае этого года сообщалось, что в пгт Гвардейском Симферопольского района завышают стоимость лекарств.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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