Происшествия
В Крыму проходимец подсунул старушке сувенирную пятитысячную купюру
В Симферополе местная жительница лишилась денег, доверившись мошеннику.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
77-летняя крымчанка сообщила, что к ней в дом пришел неизвестный молодой человек, представился работником одного из коммунальных предприятий и заявил, что она переплатила тысячу рублей за предоставленные услуги.
«У молодого человека была лишь банкнота в 5 тысяч рублей, поэтому заявительнице пришлось искать сдачу. Получив от женщины 4 тысячи рублей, «сотрудник» ушел. И только тогда пенсионерка заметила на оставленной пятитысячной купюре надпись «сувенир», - рассказали в ведомстве.
Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 22-летний житель крымской столицы. Молодой человек в содеянном сознался. На него завели уголовное дело. Теперь мошеннику грозит два года тюремного срока.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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