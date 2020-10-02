В Крыму мужчина украл сотни пар кроссовок и продавал их на рынке

Житель Симферополя украл в магазине две сотни пар кроссовок, а затем продавал их рынке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным полицейских, в ведомство обратилась 34-летнюю владелицы обувного магазина. Она рассказала, что неизвестный похитил 260 пар кроссовок. Материальный ущерб составил более 651 тысячи рублей.

По подозрению в краже полиция задержала 28-летнего симферопольца, которого ранее судили за незаконный оборот наркотиков.

«Оказалось, что мужчина, работая продавцом в указанном магазине обуви, на протяжении длительного времени воровал кроссовки, которые впоследствии продавал на рынке незнакомым людям, а денежные средства тратил на собственные нужды», - уточнили в МВД.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении неудачливого предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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