В Крым на неделю вернется лето

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В ближайшие выходные и до конца следующей недели в республику вернется летняя погода.

Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Общество«Прогнозы очень хорошие. Если сегодня полуостров все еще находится в зоне влияния циклонической депрессии, то начиная с субботы и до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться влиянием антициклона. На профессиональном языке погода в Крыму будет «миллион на миллион» – никаких осадков, много солнца, великолепный температурный фон», - спрогнозировал специалист.

В субботу и воскресенье в дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +20…+25, а ночью – +8…+13. На следующей неделе сохранится такая же температура, причем в некоторые дни температура достигнет +22…+27 градусов.

Морская вода у побережья Крыма также будет довольно теплой – +20… +23.

Тем не менее, к концу недели на юге России начнет усиливаться Черноморская депрессия, поэтому в следующие выходные могут пролиться короткие грозовые дожди.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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