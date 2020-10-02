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Власть

В ФСБ заявили, что раскрыли схему хищения денег на перевозке льготников

10:44 пятница, 2 октября 2020

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении директора транспортного предприятия Ялты, организовавшей преступную схему по хищению бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что директор транспортного предприятия Ялты предоставляла в администрацию города фиктивные документы, подтверждающие осуществление перевозок льготных категорий граждан, на основании которых на счета предприятия были незаконно переведены компенсационные выплаты», – говорится в сообщении.

В результате с апреля 2019 по январь 2020 год директор транспортного предприятия обманным путем похитила более 11 млн рублей бюджетных средств.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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