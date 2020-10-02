В электронной очереди Симферополя числится 3500 детей

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В текущем году в крымской столице выдано 5 442 направления в детские сады города.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

По словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, в электронной очереди на получение места в дошкольных учреждениях числится 3 500 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

— В текущем году сдаются в эксплуатацию построенные в рамках Федеральной целевой программы детский сад «Белочка» в микрорайоне Белое-4 и «Карандаши» в микрорайоне Луговое. В данных дошкольных учреждениях по 260 мест, то есть 520 деток пойдут в детский сад, — отметила Елена Проценко. – В первом полугодии 2021 года планируем сдать в эксплуатацию по Федеральной целевой программе два детских сада такой же численностью.

Она также добавила, что на завершающем этапе находятся работы по модульным детским садам на 100 мест.

— В этом году дети пойдут в детский сад №6, если успеем, то сдадим в эксплуатацию еще одно дошкольное учреждение, — рассказала Елена Проценко. — В ближайшее время сдадим в эксплуатацию 4 детских по Федеральной целевой программе по 260 мест и 4 модульных по 100 мест. То есть, это будет еще несколько шагов вперед по сокращению очередности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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