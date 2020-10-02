Власть
В Алуште посетителям ярмарки будут делать уколы
В Алуште 3 октября на улице Ленина пройдет вакцинация от гриппа.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Алушты.
3 октября все желающие жители Алушты могут пройти вакцинацию от гриппа на улице Ленина.
Выездная бригада врачей будет работать с 10.00 до 14.00 на территории сельскохозяйственной ярмарки.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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