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Власть

В Алуште посетителям ярмарки будут делать уколы

17:52 пятница, 2 октября 2020
Алушта

В Алуште 3 октября на улице Ленина пройдет вакцинация от гриппа.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Алушты.

3 октября все желающие жители Алушты могут пройти вакцинацию от гриппа на улице Ленина.

Выездная бригада врачей будет работать с 10.00 до 14.00 на территории сельскохозяйственной ярмарки.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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