Установленные в транспорте Крыма валидаторы не работают

Правила перевозок не обязывают перевозчиков предоставлять пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, это услуга является дополнительной.

Однако при отключенных валидаторах, пассажиры льготной категории до 1 ноября могут предъявлять удостоверения. Такое пояснение дали в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Ранее в социальных сетях неоднократно публиковались жалобы пассажиров на неисправные валидаторы АСОП, которые подключены во всем крымском транспорте с 1 сентября.

По их мнению, сами водители различными способами закрывают рабочие валидаторы, так как хотят получить дополнительную прибыль.

В Минтрансе уточнили, что контролировать исправность валидатора должен сам водитель, и в случае неполадок обратиться в службу поддержки. При этом если пассажир заметил неработающую систему, то он может обратиться к водителю, а если тот не отреагирует, на горячую линию министерства, или в контролирующие органы.

В ведомстве также напомнили, что до 1 ноября крымские льготники смогут ездить в общественном транспорте по удостоверениям, а после – только с помощью льготной банковской карты.

При этом в ведомстве пока не смогли ответить на вопрос, что делать льготнику после первого ноября, если валидатор в транспорте не будет работать.

«В сентябре 888 975 жителей и гостей Крыма оплатили проезд картой «Мир». Из них 589 383 граждане льготной категории. Отметим, что на данный момент более 70% транспорта Республики Крым оборудовано АСОП - 1264 единицы», - сообщили данные в министерстве.

В ноябре прошлого года вице-премьер Крыма Юлия Жукова сообщила, что в мае 2020 года в Крыму заработает АСОП.

Общественный транспорт оснастили валидаторами, но и оплата наличными остается доступной. Новая персонифицированная система позволит подсчитывать, сколько на каждом конкретном маршруте проехало льготников. Для этого всем крымчанам, у которых есть льготы на проезд, будут выданы бесконтактные банковские карты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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