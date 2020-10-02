Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.3
воздух +18
море +23

Власть

Установленные в транспорте Крыма валидаторы не работают

08:31 пятница, 2 октября 2020

Правила перевозок не обязывают перевозчиков предоставлять пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, это услуга является дополнительной.

Однако при отключенных валидаторах, пассажиры льготной категории до 1 ноября могут предъявлять удостоверения. Такое пояснение дали в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Ранее в социальных сетях неоднократно публиковались жалобы пассажиров на неисправные валидаторы АСОП, которые подключены во всем крымском транспорте с 1 сентября.

По их мнению, сами водители различными способами закрывают рабочие валидаторы, так как хотят получить дополнительную прибыль.

В Минтрансе уточнили, что контролировать исправность валидатора должен сам водитель, и в случае неполадок обратиться в службу поддержки. При этом если пассажир заметил неработающую систему, то он может обратиться к водителю, а если тот не отреагирует, на горячую линию министерства, или в контролирующие органы.  

В ведомстве также напомнили, что до 1 ноября крымские льготники смогут ездить в общественном транспорте по удостоверениям, а после – только с помощью льготной банковской карты.

При этом в ведомстве пока не смогли ответить на вопрос, что делать льготнику после первого ноября, если валидатор в транспорте не будет работать.

«В сентябре 888 975 жителей и гостей Крыма оплатили проезд картой «Мир». Из них 589 383 граждане льготной категории. Отметим, что на данный момент более 70% транспорта Республики Крым оборудовано АСОП - 1264 единицы», - сообщили данные в министерстве.

В ноябре прошлого года вице-премьер Крыма Юлия Жукова сообщила, что в мае 2020 года в Крыму заработает АСОП.

Общественный транспорт оснастили валидаторами, но и оплата наличными остается доступной. Новая персонифицированная система позволит подсчитывать, сколько на каждом конкретном маршруте проехало льготников. Для этого всем крымчанам, у которых есть льготы на проезд, будут выданы бесконтактные банковские карты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские троллейбусы пострадали от грозы. Ночное происшествие не повлияло на выход машин на маршруты города.

Крымские власти обещают владельцам электромобилей бесплатные паркоместа. Правительство Крыма распорядилось предоставить владельцам электромобилей бесплатные парковочные места, оснащенные зарядными устройствами.

В Севастополе ограничат движение из-за фестиваля вина. В Севастополе 3 и 4 октября пройдет фестиваль сбора урожая и виноделия WINEFEST 2020.

Крым свяжут поездами еще с пятью регионами России. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд сервис экспресс» в ближайшее время запустит новые маршруты в Крым.

Коронавирус в Крыму
В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

В Симферополе мобильные группы проверяют соблюдение мер противодействия коронавирусу

Сотрудники администрации контролируют соблюдение субъектами хозяйствования требований и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Санкции
ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым

ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.

Власть
В Крыму завышают цены на продукты и лекарства

В Крыму завышают цены на продукты и лекарства

В прокуратуре Крыма сообщают, что в ходе проверок в сентябре текущего года выявлено более 230 нарушений при ценообразовании на продукты питания и лекарства, возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации