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Происшествия

Тренер симферопольской спортшколы подозревается в развращении несовершеннолетней

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего тренера по пулевой стрельбе одной из спортивных школ Симферополя, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Об этом сообщила старший помощник главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что во второй половине дня 29 сентября текущего года мужчина, улучив момент, когда его 13-летняя воспитанница останется в помещении раздевалки после занятий одна, совершил развратные действия, не связанные с применением насилия. Девочка сумела вырваться, рассказав дома маме о совершенных в отношении нее противоправных деяниях», – сообщила Постнова.

Мужчина задержан правоохранителями. «По уголовному делу проведены все необходимые первоначальные следственные действия. В мобильном телефоне фигуранта обнаружены фотоснимки непристойного содержания. В рамках следствия также будет устанавливаться, имелись ли аналогичные факты в отношении других воспитанниц данного кружка со стороны преподавателя», – уточнила Постнова.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ – развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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