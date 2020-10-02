Суд обязал частного застройщика вернуть государству землю у Карадага

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Феодосийский городской суд вынес решение о возврате в государственную собственность земельных участков в устанавливаемой охранной зоне Карадагского природного заповедника федерального значения возле родника «Лягушка», где весной развернулось незаконное частное строительство.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко.

Как пояснили в Феодосийском городском совете, трехчасовое заседание по этому делу состоялось вчера, в его рамках рассматривалось сразу три иска к застройщику – со стороны Службы Государственного строительного надзора, Министерства земельных и имущественных отношений РК, а также жителей Коктебеля и Щебетовки:

«Иск службы Гостройнадзора судом удовлетворен - декларация о начале строительных работ отменена. Также удовлетворен иск МИЗО об истребовании земельных участков из незаконного владения и возврате их в государственную собственность республики. Граждане просили отменить решение щебетовского поссовета от 2005 года о передаче этой земли в частные руки, а также отменить выданные на эту землю государственные акты. В удовлетворении иска граждан отказано, поскольку он дублирует требования МИЗО».

Скандальное незаконное строительство в устанавливаемой охранной зоне Карадага началось в мае и продолжалось до последнего времени. На место выезжали не только общественники и представители местной власти, но и лично первый вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Все это время застройщик игнорировал предписания местного муниципального контроля и постановления суда о приостановлении работ.

Ряд нарушений был выявлен прокуратурой, в частности о превышении должностных полномочий Щебетовским поселковым советом при передаче земли в частные руки еще в украинский период. Материалы по данному факту были переданы в следственный комитет.

За минувшие полгода земля, по которой традиционно проходят миграционные пути диких кабанов и косуль, была огорожена, растительность на этих участках уничтожена, проведены землеустроительные и бетонные работы с примененеием тяжелой техники. А в августе застройщик и вовсе забетонировал проезд к участкам и завез новую партию строительных материалов – по данным местных жителей, у подножия заповедного Карадага должен был вырасти коттеджный поселок.

«Как только решение суда вступит в силу, предъявить требования о возврате участков в первоначальный вид сможет собственник, которым является Министерства земельных и имущественных отношений Крыма», - пояснили юристы горсовета.

Решение Феодосийского городского суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном суде. Следует отметить, что гражданин Абибулаев, который развернул строительные работы в охранной зоне заповедника, является четвертым приобретателем этой земли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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