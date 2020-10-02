Бизнес
Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Крыму
фото © pikabu.ru
По результатам прошлого года самые высокие зарплаты в Крыму получили представители финансового сектора, самые маленькие – занятые административной деятельностью.
Об этом в ходе онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополь Наталья Григорь.
«Средняя зарплата сотрудников финансовой сферы в прошлом году составила 61 736 рублей. На втором и третьем местах расположились работники предприятий по добыче полезных ископаемых и занятые в строительстве, получившие соответственно 54 132 и 46 617 рублей», - сообщила Григорь и добавила, что выше среднего уровня получили служащие госуправления, занятые на ресурсоснабжающих предприятиях, в транспортировке и хранении грузов, научной деятельности, а также информации и связи.
По итогам 2019 года заработную плату ниже средних значений получили сотрудники здравоохранения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, обрабатывающих производств, культуры и образования.
«Средняя зарплата медиков составила 32 367 рублей, сотрудников предприятий водоснабжения и водоотведения – 31 825 рублей, образования – 28 283 рубля. Меньше всех получили сотрудники сельхозпредприятий и административного сектора – 23 587 рублей и 23 177 рублей соответственно», – сообщила Григорь.
Чиновница отметила, что сохраняются отличия в размере заработных плат в зависимости от гендерной принадлежности сотрудника. Так, при работе на аналогичных должностях, труд мужчин оплачивается выше в среднем на 20%. Среди регионов Крыма, наибольшие зарплаты получают жители Симферополя, Черноморского района и Южного берега Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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