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Водный кризис

Синоптики оценили воздействие спец-самолета на дождь в Крыму

07:02 пятница, 2 октября 2020
Синоптики оценили воздействие спец-самолета на дождь в Крыму

фото © Новости Крыма

О результатах воздействия самолета «Росгидрометцентра», усиливающего осадки, говорить пока рано, заявила начальник отдела метрологических прогнозов крымского гидрометцентра Раиса Степанова.

Она отметила, что в Крыму подобной практики еще не было.

«Самолет воздействовал на облака только вчера, данных пока еще нам не передавали. Говорить о каких-то результатах пока нельзя. Думаю, предварительный вывод мы сделаем на следующей неделе», - заявила эксперт.

В свою очередь начальник отдела гидрологии гидрологических прогнозов Наталья Охременко, согласилась с коллегой и добавила, что осадков пока выпало не много.

«Не могу сказать, что количество осадков необыкновенно увеличилось. Хотелось, чтобы их было больше, значительно», - отметила гидролог. 

Накануне в Крым прилетел специальный самолет «Росгидромета» для увеличения осадков. Борт должен «налетать» над двумя районами Крыма более суток, чтобы улучшить ситуацию с водой в Белогорском и Симферопольском районах.

По словам эксперта, к обрушившимся на Симферополь ливням летающая лаборатория имеет самое непосредственное отношение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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