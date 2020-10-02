Водный кризис
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Синоптики оценили воздействие спец-самолета на дождь в Крыму
фото © Новости Крыма
О результатах воздействия самолета «Росгидрометцентра», усиливающего осадки, говорить пока рано, заявила начальник отдела метрологических прогнозов крымского гидрометцентра Раиса Степанова.
Она отметила, что в Крыму подобной практики еще не было.
«Самолет воздействовал на облака только вчера, данных пока еще нам не передавали. Говорить о каких-то результатах пока нельзя. Думаю, предварительный вывод мы сделаем на следующей неделе», - заявила эксперт.
В свою очередь начальник отдела гидрологии гидрологических прогнозов Наталья Охременко, согласилась с коллегой и добавила, что осадков пока выпало не много.
«Не могу сказать, что количество осадков необыкновенно увеличилось. Хотелось, чтобы их было больше, значительно», - отметила гидролог.
Накануне в Крым прилетел специальный самолет «Росгидромета» для увеличения осадков. Борт должен «налетать» над двумя районами Крыма более суток, чтобы улучшить ситуацию с водой в Белогорском и Симферопольском районах.
По словам эксперта, к обрушившимся на Симферополь ливням летающая лаборатория имеет самое непосредственное отношение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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