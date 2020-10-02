Симферополец скончался после драки с жителем Чечни

В Симферополе умер местный житель после ночной драки возле бара в центре столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

В ночь на 20 сентября возле кафе по улице Карла Маркса между нетрезвым 36-летним жителем Симферополя и неизвестным мужчиной завязался конфликт, в ходе которого симферополец получил удар кулаком в лицо и упал на землю. От черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на следующий день дома. При этом следователи выяснили, что подозреваемый - житель Чечни.

«Во взаимодействии с представителем главы Чеченской Республики в Республике Крым и Севастополе его личность была установлена: мужчина, отдыхавший на территории полуострова, через несколько дней после инцидента вернулся на родину и не знал о трагических последствиях конфликта. В ближайшее время, по прибытии в Симферополь, с его участием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего», - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, следствие даст оценку действиям медработников, которые оказывали помощь пострадавшему.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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