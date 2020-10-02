Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений

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За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.

50 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4755 случаев новой коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3719 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 803 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5088 человек.

Выздоровевших за весь период – 2894 человека.

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