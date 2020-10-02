Россия призывает ООН «дать оценку» ситуации с водой в Крыму

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Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве обращается к структурам ООН с призывом «дать оценку» ситуации с водоснабжением в Крыму.

«Призываем СПЧ (Совет ООН по правам человека – КР), УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам) и спецпроцедуры СПЧ дать отдельную оценку действиям Киева по водной блокаде Крыма, которая, среди прочего, грубо нарушает право жителей полуострова на доступ к питьевой воде», – говорится в сообщении.

Ранее Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивала на том, что, «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».

В сентябре Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар провела онлайн-встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, во время которой подробно рассказала об обеспечении водой жителей полуострова.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что «обсуждать возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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